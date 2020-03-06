Украинские еврооблигации резко упали в цене

ВВП-варранты и еврооблигации Украины подешевели из-за обвала мировых фондовых рынков.

Из-за обвала на мировых фондовых рынках, спровоцированных падением цен на нефть, резко подешевели ВВП-варранты и еврооблигации Украины, пишет Интерфакс-Украина во вторник, 10 марта.

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За 9 марта первые подешевели на 9,2%, а доходность вторых выросла на 1-1,1 процентный пункт (п.п.).

По итогам понедельника ВВП-варранты стоили около 81,8% номинала, хотя минувшую неделю они завершали на отметке 90%, а еще две недели назад за них давали 107,5% номинала.

Еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 4,9% годовых, в 2021 - 5,7%, в 2022 - 6%, в 2023 - 6,9% и в 2025 - 7,3% годовых.

Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 7,6%, в 2026-2027 годах - 7,7-7,9%, а самых “длинных“ с погашением в 2032 году - 8,3%.

С момента последнего локального максимума, достигнутого чуть более двух недель назад, ставки еврооблигаций Украины подскочили в среднем на 2,6%.

Еврооблигации в евро, выпущенные в январе нынешнего года сроком на 10 лет под 4,375% годовых и котировавшиеся в середине февраля по 101% номинала и по 90% 6 марта, вчера опускались в цене до 80% от номинала (около 7,2% годовых). Однако к концу дня их котировки подросли до 82%.

Напомним, аналитики ожидают дальнейшее падение цен на нефть.

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