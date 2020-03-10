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Экономика Украины в январе упала на 0.5%

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С начала 2020 года почти все виды экономической деятельности продемонстрировали сокращение производства.
Экономика Украины в январе 2020 года упала на 0.5%
Экономика Украины в январе 2020 года упала на 0.5%
depositphotos.com

Экономика Украины в январе 2020 года упала на 0.5%. Об этом рассказали в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“С начала 2020 года почти все виды экономической деятельности, формирующие динамику сводного индекса производства (СИП), кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства. Как результат, в январе 2020 года уменьшение СИП составило 2,6% и соответственно сокращение ВВП – оценены на уровне 0,5%“, – сказано в сообщении.

В то же время, в НБУ заявляют, что ожидают роста ВВП в 2020-2022 годах на уровне 3,5-4%.

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Теги: экономика, ВВП, Минэкономики
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.03.2020, 15:20
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гость  (аноним)  10.03.2020, 13:51
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гость
Так это... Польшу еще дольше догонять придется
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