Экономика Украины в январе упала на 0.5%.

С начала 2020 года почти все виды экономической деятельности продемонстрировали сокращение производства.

Экономика Украины в январе 2020 года упала на 0.5% depositphotos.com

Экономика Украины в январе 2020 года упала на 0.5%. Об этом рассказали в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“С начала 2020 года почти все виды экономической деятельности, формирующие динамику сводного индекса производства (СИП), кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства. Как результат, в январе 2020 года уменьшение СИП составило 2,6% и соответственно сокращение ВВП – оценены на уровне 0,5%“, – сказано в сообщении.

В то же время, в НБУ заявляют, что ожидают роста ВВП в 2020-2022 годах на уровне 3,5-4%.

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