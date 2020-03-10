Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кредит от МВФ снова откладывается - СМИ

Комментариев: 1
Смена правительства в Украине обеспокоила МВФ.
Перечисление финансовой помощи от МВФ снова оттягивается
Перечисление финансовой помощи от МВФ снова оттягивается
facebook.com/imf

Перечисление финансовой помощи от МВФ снова оттягивается из-за отставки Кабмина Гончарука. Об этом сообщает Bloomberg.

Читай также: МВФ выделит деньги для борьбы с коронавирусом в бедных странах

Смена правительства в Украине обеспокоила МВФ, поэтому кредит в размере 5,5 млрд долларов пока откладывается.

Издание отмечает, что инвесторы поддерживали правительство Гончарук. Сейчас же появляются опасения, что Украина может снова оказаться под влиянием олигархов.

В то же время, новый министр финансов Игорь Уманский стремиться к сотрудничеству с МВФ.

Напомним, министр финансов встретился с представителем МВФ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: МВФ, транш, кредит
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  10.03.2020, 15:28
Оценка:  0
гость
Так и предыдущие 2 программы только на половину прокредитовали и как говорится никогда не было и вот опять...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь