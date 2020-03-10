Кредит от МВФ снова откладывается - СМИ
Смена правительства в Украине обеспокоила МВФ.
Перечисление финансовой помощи от МВФ снова оттягивается из-за отставки Кабмина Гончарука. Об этом сообщает Bloomberg.
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Смена правительства в Украине обеспокоила МВФ, поэтому кредит в размере 5,5 млрд долларов пока откладывается.
Издание отмечает, что инвесторы поддерживали правительство Гончарук. Сейчас же появляются опасения, что Украина может снова оказаться под влиянием олигархов.
В то же время, новый министр финансов Игорь Уманский стремиться к сотрудничеству с МВФ.
Напомним, министр финансов встретился с представителем МВФ.
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