Кредит от МВФ снова откладывается - СМИ

Смена правительства в Украине обеспокоила МВФ.

Перечисление финансовой помощи от МВФ снова оттягивается facebook.com/imf

Перечисление финансовой помощи от МВФ снова оттягивается из-за отставки Кабмина Гончарука. Об этом сообщает Bloomberg.

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Смена правительства в Украине обеспокоила МВФ, поэтому кредит в размере 5,5 млрд долларов пока откладывается.

Издание отмечает, что инвесторы поддерживали правительство Гончарук. Сейчас же появляются опасения, что Украина может снова оказаться под влиянием олигархов.

В то же время, новый министр финансов Игорь Уманский стремиться к сотрудничеству с МВФ.

Напомним, министр финансов встретился с представителем МВФ.

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