Фондовые рынки восстанавливаются после обвала
Европейские биржи восстанавливаются во вторник, 10 марта, после обвала накануне, сообщает агентство Reuters.
Читай также: Фондовые биржи Европы упали на 6-9%
Так, общеевропейский индекс STOXX 600 прибавил 2,7% после падения на 7%.
Европейский нефтяной индекс SXEP вырос на 3,6%, поскольку цены на нефть выросли примерно на 5% после крупнейшего однодневного падения за последние 30 лет.
Восстановление набирает обороты, поскольку инвесторы возлагают надежды на скоординированные политические действия правительств и центральных банков по всему миру с целью ослабить последствия вспышки коронавируса.
Напомним, фондовые рынки пережили худший с 2008 года день.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил