От нас ждут, что Россия поскользнется: Путин рассказал о том, что угрожает экономике РФ
России угрожает коронавирус и нестабильность мировой экономики.
Россия сегодня переживает непростые времена из-за обвала рынка нефти, нестабильности мировой экономики, ситуации в Сирии. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия справится с колебанием курса и падением цен на нефть. Об этом Путин рассказал во время выступления в Госдуме.
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Президент РФ также подчеркнул, что России угрожает коронавирус и нестабильность мировой экономики.
“От нас ждут, что Россия поскользнется, погрязнет во внутренних дрязгах, давно применяется политика сдерживания“, - подчеркнул президент РФ.
Напомним, фондовые рынки пережили худший с 2008 года день.
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