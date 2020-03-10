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От нас ждут, что Россия поскользнется: Путин рассказал о том, что угрожает экономике РФ

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России угрожает коронавирус и нестабильность мировой экономики.
Владимир Путин
Владимир Путин
kremlin.ru

Россия сегодня переживает непростые времена из-за обвала рынка нефти, нестабильности мировой экономики, ситуации в Сирии. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия справится с колебанием курса и падением цен на нефть. Об этом Путин рассказал во время выступления в Госдуме.

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Президент РФ также подчеркнул, что России угрожает коронавирус и нестабильность мировой экономики.

“От нас ждут, что Россия поскользнется, погрязнет во внутренних дрязгах, давно применяется политика сдерживания“, - подчеркнул президент РФ.

Напомним, фондовые рынки пережили худший с 2008 года день.

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Теги: путин, Россия, экономика России
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Комментариев (1)
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Путин-Xyйло    10.03.2020, 15:48
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Путин-Xyйло
От вас ждут, что раСЦия отЪибЁтся!
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