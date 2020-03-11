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Япония выделит около 4 млдр долларов на поддержание экономики из-за коронавируса

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Деньги направят на стимулирование деловой активности малого и среднего бизнеса.
Япония выделит около 4 млдр долларов, чтобы поддержать экономику страны
Япония выделит около 4 млдр долларов, чтобы поддержать экономику страны
EPA/UPG

Япония выделит около 4 млдр долларов, чтобы поддержать экономику страны на фоне распространения китайского коронавируса. Об этом сообщает Financial Times.

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Деньги направят на стимулирование деловой активности малого и среднего бизнеса. Стоит отметить, что предприниматели потеряли немало клиентов, а также прибыли, в связи с коронавирусом.

Часть денег направят на выплату помощи родителям, которые из-за карантина в школах вынуждены были идти в отпуск, чтобы присматривать за детьми.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что сумма, которую государство выделит на поддержание экономики, может вырасти до 15 млрд долларов.

Напомним, в Великобритании мошенники наживаются на коронаврусе.

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Теги: Япония, Коронавирус
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