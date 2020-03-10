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Нацбанк отреагировал на обвал гривны

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Сегодня центробанк продал на межбанке 250 миллионов долларов для поддержания курса гривны.
В НБУ заверили, что справятся с курсовыми колебаниями
В НБУ заверили, что справятся с курсовыми колебаниями
пресс-служба НБУ

Валютный рынок Украины оказалась под влиянием психологического фактора из-за распространения коронавируса и падения на мировых финансовых и товарных рынка. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка во вторник, 10 марта.

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Центробанк заверил, что у него достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривны и он не допустит “раскачивания“. Сегодня международные резервы Украины составляют $26,8 млрд, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года.

В НБУ напомнили, что за три дня прошлой недели продал валюты на $307 млн. Сегодня, учитывая высокий спрос на валюту на межбанке в послепраздничные дни, который “подпитывается нервными настроениями участников рынка“, НБУ продал $250 млн.

При этом в центробанке считают, что на начало марта влияние коронавируса на экономику Украины пока ограничено и нейтрально. 

В Нацбанке отмечают, что будут следить за ситуацией и при необходимости проводить интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

В НБУ добавляют, что ситуация на денежно-кредитном рынке остается стабильной, и у банковской системы достаточно высокий уровень ликвидности. Гривневая ликвидность сейчас составляет около 230 млрд грн, валютная - более $8 млрд. Следовательно, у банков достаточно ресурсов для бесперебойной деятельности даже в условиях ухудшения настроений населения и бизнеса под влиянием негативных новостей с мировых рынков.

Напомним, в Украине взлетели курсы доллара и евро.

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Комментариев (4)
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len-ok1    10.03.2020, 20:22
Оценка:  0
len-ok1
Центробанк??? Вы это серъёзно??? В Украине Национальный Банк, идиоты!!!
Негорро    10.03.2020, 19:45
Оценка:  0
Негорро
А нас то за шо?Ведь рубль обвалился накануне!Гыгыгыгыгы!
гость  (аноним)  10.03.2020, 19:06
Оценка:  0
гость
Мелочь.
Поинтересуйтесь, сколько валюты только за сегодня слил из госрезервов центробанк РФ - охренеете.
Такими темпами от фонда нац-благостояния скоро нихрена не останется.
haarp    10.03.2020, 19:19
Оценка:  0
haarp
уже сказало правительство что при таком темпе 6-10 лет
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