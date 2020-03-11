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Курс валют на 11.03.2020: Гривна снова дешевеет

Комментариев: 2
НБУ установил официальные курсы валют.
Курс валют
Курс валют
пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины установил курс валют на среду, 11 марта. Регулятор ослабил нацвалюту по отношению к доллару на 39 копеек, а к евро — на 56 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка во вторник, 10 марта.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 25,3135 гривны;

– 100 евро – 28,7916 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже поднялся до 25.0100 грн, в покупке - до 24.9800 грн. Евро в продаже подорожал - до 28.3838, а в покупке - до 28.3498 грн.

В обменниках столицы доллар продают за 25,500 грн. Купить 1 доллар можно за 24,810 грн.

Напомним, эксперт дал прогноз по курсу доллара на неделю.

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Теги: курс валют, актуальний курс валют
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Комментариев (2)
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Мистериокс    10.03.2020, 16:44
Оценка:  -3
Мистериокс
Рубль,умоляем тебя,прекрати падать!Начинай расти!Пожалей нашу гривну! :-)
WTF2wtf    10.03.2020, 16:56
Оценка:  +1
WTF2wtf
Boxerogos,
чем ниже опустится ваш деревянный, тем лучше,
антиукраинский быдлобот из раши ...
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