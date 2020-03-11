Курс валют на 11.03.2020: Гривна снова дешевеет
Национальный банк Украины установил курс валют на среду, 11 марта. Регулятор ослабил нацвалюту по отношению к доллару на 39 копеек, а к евро — на 56 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка во вторник, 10 марта.
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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 25,3135 гривны;
– 100 евро – 28,7916 гривен.
Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже поднялся до 25.0100 грн, в покупке - до 24.9800 грн. Евро в продаже подорожал - до 28.3838, а в покупке - до 28.3498 грн.
В обменниках столицы доллар продают за 25,500 грн. Купить 1 доллар можно за 24,810 грн.
Напомним, эксперт дал прогноз по курсу доллара на неделю.
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