США передумали продавать нефть из резервов

Минэнерго США передумало продавать нефть из стратегических резервов из-за ситуации на рынке.

Сейчас цены на нефть стабилизировались на уровне 36 долларов за баррель Getty Images

США решили отменить запланированную продажу сырой нефти из стратегического резерва. Об этом говорится в заявлении представителя Минэнерго США Джесс Шумански во вторник, 10 марта.

“В свете недавних колебаний на мировых рынках нефти министерство энергетики США останавливает ранее объявленную продажу нефти-сырца из стратегического нефтяного резерва (SPR). Продажа была спланирована с целью собрать средства для содержания и усовершенствования объектов резерва. Учитывая нынешние рынки нефти, сейчас не лучшее время для продажи“, - заявила Шумански.

Минэнерго США планировало продать в 2020 году нефти из резервов на сумму до 450 миллионов долларов.

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Отметим, после обвала на треть накануне фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures 10 марта подорожали на 6,29% - до $36,43 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX подскочили на 6,3% - до $33,08 за баррель.

Напомним, Saudi Aramco рекордно увеличит добычу нефти.

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