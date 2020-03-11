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США передумали продавать нефть из резервов

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Минэнерго США передумало продавать нефть из стратегических резервов из-за ситуации на рынке.
Сейчас цены на нефть стабилизировались на уровне 36 долларов за баррель
Сейчас цены на нефть стабилизировались на уровне 36 долларов за баррель
Getty Images

США решили отменить запланированную продажу сырой нефти из стратегического резерва. Об этом говорится в заявлении представителя Минэнерго США Джесс Шумански во вторник, 10 марта.

“В свете недавних колебаний на мировых рынках нефти министерство энергетики США останавливает ранее объявленную продажу нефти-сырца из стратегического нефтяного резерва (SPR). Продажа была спланирована с целью собрать средства для содержания и усовершенствования объектов резерва. Учитывая нынешние рынки нефти, сейчас не лучшее время для продажи“, - заявила Шумански.

Минэнерго США планировало продать в 2020 году нефти из резервов на сумму до 450 миллионов долларов.

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Отметим, после обвала на треть накануне фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures 10 марта подорожали на 6,29% - до $36,43 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX подскочили на 6,3% - до $33,08 за баррель.

Напомним, Saudi Aramco рекордно увеличит добычу нефти.

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Теги: нефть, США, резерв, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть
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