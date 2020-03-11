"Паника на рынках": Что будет с курсом доллара в Украине

Китайский коронавирус и обвал цен на нефть "кошмарят" украинцев. Неизвестно, как колебания отразятся на экономике и курсе гривны к доллару.

Последние две недели украинцев потрясли несколько важных новостей: неутешительные вести из Китая и Европы по COVID19, масштабные перестановки в украинском политикуме и, наконец, “черный“ понедельник или обвал цен на нефть. Минфин впервые за несколько лет отменил продажу ОВГЗ, а гривна стремительно дешевеет. НБУ для ее удержания вчера, 10 марта, потратил 250 миллионов долларов.

Что же будет дальше? Недалеко ли мировой кризис, который нам пророчат эксперты? Каким будет курс в ближайшее время, выясняет редакция Bigmir.net.

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Конечно, мировая экономика оказалась под ударом, поскольку активность многих стран, экспорта/импорта товаров существенно упала.

“Коронавирус в мире является серьезной проблемой. COVID-19 привел к замедлению мировой экономики и глобальной рецессии. Экономическая активность Китая, Южной Кореи, Франции ослаблена. Нужно помнить, что Европа – наш основной экономический партнер. Поэтому при наступлении мирового кризиса Украина не сможет отделаться так легко, как в 2008 году. Конечно, ситуация изменится после “отката“ COVID-19, но нужно понимать, что быстрых изменений ждать не стоит“, - считает руководитель аналитического отдела Forex Club Андрей Шевчишин.

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“Перезагрузка Кабмина – с ним ситуация тоже двоякая: с одной стороны, нужно было смещать заведомо неэффективных руководителей, с другой – были смещены и хорошо зарекомендовавшие себя. У нового Кабмина сейчас 4 задачи, по решению которых станет понятно, насколько он профессионален и эффективен: противодействие глобальной эпидемии коронавируса; осуществление выплат по внешнему госдолгу и поддержание стабильности гривны(по этому вопросу есть и ответственность НБУ, но на Кабмине есть свой груз ответственности); перезапуск экономики, прекращение падения промпроизводства; завершение земельной реформы“ - отметил главный редактор журнала Деньги Александр Крамаренко.

Что значит для украинцев падение цен на нефть

Сначала рынок нефти ослабил коронавирус в Китае. Эта страна является крупнейшим в мире импортером черного золота. Поскольку производство в Китае значительно упало, то и закупки нефти существенно уменьшились. А нефти на мировом рынке и без того было в избытке.

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Более того, американцы уже несколько лет работают над удешевлением технологии добычи сланцевой нефти. И им это удалось, что тоже оказало немалое влияние на падение цен.

Картель ОПЕК+, а точнее конфликт между его членами, тоже ударил по мировому рынку нефти. К примеру, Саудовская Аравия начала продавать нефть с существенной скидкой. После этого котировки начали активно падать.

“Цены на нефть снизились до 32 долларов за баррель. По факту в данный момент мы фиксируем значения, которые были достигнуты ранее в 2015 году. Потенциала роста для нефти пока нет. Сегодня Россия и Саудовская Аравия заявили о росте объемов добычи нефти, что явно не позволит увеличить темпы роста цен. В связи с этим на ближайшее время нас ожидает стабилизация цен на текущем уровне“, - рассказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Пархоменко считает, что на Украину существенно скачки цен на нефть не повлияют, разве что положительно.

“Для гривны эта новость нейтральна, единственным плюсом выступит снижение цен в долларах на бензин, но на колонках этот рост будет компенсирован снижением курса гривны, в связи с чем цены останутся на предыдущих значениях“, - считает Максим Пархоменко.

В то же время, Андрей Шевчишин думает, что обвал цен на нефть может повлиять на снижение цен на топливо в Украине.

“Нефтяной обвал может иметь и положительные последствия. Например, могут быть пересмотрены цены на топливо и “коммуналку“, в частности, на газ, горячую воду и отопление. Это, конечно, в перспективе“, - говорит эксперт.

Аналитики отмечают, что падение цен на нефть — это следствие кризиса, о котором “трубил“ весь мир еще в 2019 году. Мировая экономика падает. И это тянется еще с начала кризиса 2008 года. Тогда крупнейшие страны постарались остановить процесс падения и предложили “дешевые“ кредиты многим государствам, чтобы избежать дальнейшего падения. Мировая экономика начала понемногу расти. Но рост был искусственным. Поэтому экономике приходится “отдуваться“ сейчас за действия, которые были предприняты десять лет назад. То есть, коронавирус — лишь одна из причин надвигающейся волны кризиса.

Что будет дальше?

Эксперты считают, что неприятностей всему миру не избежать. Во-первых, следует ждать оттока финансов из развивающихся рынков. Для Украины это означает ограничение возможностей по получению кредитов. А валюта нашей стране необходима.

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Во-вторых, снизятся цены на сырье. Украина может столкнуться с проблемами во время экспорта. Это означает, что, возможно, приток валюты в страну уменьшится.

“Наиболее существенны, конечно, колебания сырьевых цен на внешних рынках. Их может вызывать и снижение экономической активности в КНР, а также в других крупных экономиках в связи с коронавирусом. Само по себе снижение нефтекотировок на пользу украинской экономике – ниже издержки на топливо, меньше нужно валюты на его покупку. Но если это будет сопровождаться снижением цен на металл и продовольствие – будет плохо. Снижение цен на металл – вероятно ввиду того, что КНР снижал производственную активность. Но сейчас правительство КНР пытается стимулировать экономику за счет финансирования инфраструктурных проектов – а это может вызвать рост цен на металлы. Так что с металлами нет однозначно плохого прогноза – ситуация неоднозначна. С продовольственными ценами ситуация намного определеннее – на них снижение цен все же куда менее вероятно“, - рассказал главный редактор журнала “Деньги“ Александр Крамаренко.

Кризиса не избежать. Вопрос в том, какой это будет кризис, и сможет ли наша страна ему противостоять.

Александр Крамаренко дает несколько прогнозов по поводу развития событий.

Вариант V — наиболее положительный. Сценарий возможен лишь в том случае, если эпидемия коронавируса будет остановлена и Китай вернет прежние темпы развития.

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Вариант W — улучшение ситуации на мировых рынках, ухудшение, а потом снова рост. Таких волн может быть несколько. Такой сценарий также можно считать положительным.

Вариант U — падение, застой, восстановление. Именно так будет чувствовать себя мировая экономика в случае реализации именно этого сценария. Он наиболее реальный и наиболее неприятный для Украины. Но если нашей стране удастся получить кредит от МВФ, то и этот период Украина переживет без существенных потерь.

Главный минус этого варианта развития событий — длительный застой экономики.

Вариант L – наиболее печальный. Он предполагает падение экономики и ее очень длительный застой. Но, скорее всего, этот сценарий не будет осуществлен. Экономика США продолжает развиваться из-за политики Трампа, и, возможно, именно США помогут миру преодолеть кризис.

Каким будет курс доллара в Украине в 2020

Последние события существенно отразились на курсе валют, что вызвало обеспокоенность украинцев. Еще бы! Последние несколько месяцев национальная валюта только укрепляла собственные позиции. В период с 9 по 11 марта стоимость доллара по курсу НБУ возросла с 24,74 грн до 25,31 грн. Это при том, что НБУ 10 марта потратил на стабилизацию гривны 250 млн долларов.

Курс гривны пока, в сложной для мировой экономики ситуации, будет колебаться. Эксперты считают, что гривна будет падать и в этой ситуации есть два сценария развития. Первый — более положительный, предполагает, что упадет нацвалюта не существенно — до 26-27 за один доллар. При другом сценарии ситуация будет несколько хуже и гривна будет торговаться по 27 и выше за доллар.

“В период турбулентности иностранные инвесторы снижают активность и выводят деньги из развивающихся стран. Это, конечно, может привести к колебаниям национальной валюты. Ослабление гривны может произойти достаточно быстро. При позитивном сценарии курс составит 26-27 грн за доллар, при негативном – от 27 и больше“ - говорит руководитель аналитического отдела Forex Club Андрей Шевчишин.

В то же время, эксперт призывает не паниковать. До 30 грн за доллар валюта вряд ли вырастет.

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Эксперты также отмечают, что укрепление гривны в 2019 году было несколько искусственным, поскольку импорт существенно превышал экспорт. Поэтому нацвалюту ждет откат назад, а курс составит 25,8-27 грн за доллар.

“У нас по итогам 2019 года превышение импорта над экспортом составляло 10,72 млрд долларов, или около 20% экспорта, что недопустимо много. При сбалансированном курсе разница между импортом и экспортом не должна превышать 2-3,5 млрд долларов по итогам года – так как Украина в ближайшие 3 года обязана делать очень большие выплаты по внешнему долгу. Нас выручают экспорт услуг и деньги, которые присылают в Украину заробитчане. Иначе бы ситуация на валютном рынке была бы совсем трудная. Поэтому сбалансированный курс в нынешних условиях скорее ближе к интервалу 25,8-27 грн/долл. Завышенный курс гривны (около 24-25 грн/долл) до сих пор поддерживался наращиваемым долгом перед нерезидентами за купленные ими ОВГЗ. Только за 2019 год задолженность перед ними превысила 4 млрд долларов США в эквиваленте“, - считает Александр Крамаренко.

Напомним, в Украине взлетели курсы доллара и евро.

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