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Глава Казначейства оценила размер "дыры" в бюджете

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За два месяца бюджет недовыполнен по доходам более чем на 17 миллиардов гривен - больше. чем в предыдущие годы.
Глава Казначейства Татьяна Слюз
Глава Казначейства Татьяна Слюз
TNEU.EDU.UA
В начале 2020 года недовыполнение госбюджета существенно превышает показатели предыдущих лет. Размер “дыры“ в бюджете в интервью UBR оценила глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз.
 
“Я хочу сказать, на самом деле в предыдущие годы тоже было невыполнение, но в этом году особенно“, - сказала Слюз, при этом добавив, что это довольно ощутимое падение относительно недополучения доходов.

Напомним, новый премьер пообещал пересмотреть госбюджет и увеличить пенсии.

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Теги: бюджет, бюджет Украины, Госбюджет, казначейство, Дефицит бюджета, Госказначейство
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  11.03.2020, 12:16
Оценка:  -1
гость
Интересно, если бы зеклован на свои концерты 95 квартала не пускал например русскоязычных (ну или граждан России) - кассовые сборы были бы полные?. Так и в госэкономике - какие-то нацисты-билетеры дают билеты выборочно по своим хотелкам, вот и получите-распишитесь
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