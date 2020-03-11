Глава Казначейства оценила размер "дыры" в бюджете
За два месяца бюджет недовыполнен по доходам более чем на 17 миллиардов гривен - больше. чем в предыдущие годы.
В начале 2020 года недовыполнение госбюджета существенно превышает показатели предыдущих лет. Размер “дыры“ в бюджете в интервью UBR оценила глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз.
“Я хочу сказать, на самом деле в предыдущие годы тоже было невыполнение, но в этом году особенно“, - сказала Слюз, при этом добавив, что это довольно ощутимое падение относительно недополучения доходов.
Напомним, новый премьер пообещал пересмотреть госбюджет и увеличить пенсии.
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