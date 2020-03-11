Цены на золото побили рекордную отметку

Золото подорожало до 1702,45 долларов за унцию на фоне новостей о коронавирусе и падении цен на нефть.

Цены на золото подскочили до 1700 долларов за унцию из-за резкого падения цен на нефть и эпидемии коронавируса, это рекордный показатель со времен 2012 года, сообщает во вторник, 10 марта, Reuters. Читай также: Фондовые рынки восстанавливаются после обвала

Так, согласно данным торгов мировых бирж, золото XAU показало рост на 1,5%, до 1699,20 долларов за унцию, а затем и до 1702,45 долларов.

Фьючерсы на золото в США GCv1 подскочили на 1,6%, до 1699,70 долларов за унцию.

При этом азиатские акции падают из-за распространения коронавируса.

Напомним, США передумали продавать нефть из резервов.

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