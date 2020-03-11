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Цены на золото побили рекордную отметку

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Золото подорожало до 1702,45 долларов за унцию на фоне новостей о коронавирусе и падении цен на нефть.
Золото подорожало до рекордной отметки
Золото подорожало до рекордной отметки
Getty Images
Цены на золото подскочили до 1700 долларов за унцию из-за резкого падения цен на нефть и эпидемии коронавируса, это рекордный показатель со времен 2012 года, сообщает во вторник, 10 марта, Reuters.

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Так, согласно данным торгов мировых бирж, золото XAU показало рост на 1,5%, до 1699,20 долларов за унцию, а затем и до 1702,45 долларов.
 
Фьючерсы на золото в США GCv1 подскочили на 1,6%, до 1699,70 долларов за унцию.
 
При этом азиатские акции падают из-за распространения коронавируса.
 

Напомним, США передумали продавать нефть из резервов.

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Теги: золото, доллар, валюта, Нацбанк
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гость  (аноним)  11.03.2020, 13:05
Оценка:  0
гость
12:51, дебилоид,
а АдольфГитлер тоже был просто "фетишем" для советских граждан (и не только советских)????????
Или тебе голова только, чтобы в нее есть и не замечать реальности вокруг?

Какое лицемерие
гость  (аноним)  11.03.2020, 12:51
Оценка:  -1
гость
Фетиш всех украинских комментаторов Великий Пу что-то про это заранее знал, не зря за время своего правления нарастил золотой запас до ранее небывалых в СССР и России значений.
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