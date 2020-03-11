В мире резко упало автопроизводство

Тройка лидеров в списке по автопроизводству это Китай, Япония и Германия. Украина занимает предпоследнее место.

За прошлый год в мире изготовили на 4,6 млн штук меньше автомобилей, чем за 2018 год, сообщает Укравтопром со ссылкой на Всемирную организацию автопроизводителей. Читай также: В Украине раскупили электромобили Porsche еще до презентации Таким образом, производство автомобилей за 2019 год составило 67,09 млн штук.

Несмотря на 19%-ое падение производства китайский автопром остается крупнейшим в мире.

Топ-10 мировых лидеров автопрома:

Китай - более 21,36 млн авто;

Япония - почти 8,33 млн легковых авто (на 0,4% меньше показателя 2018 года);

Германия - почти 4,67 млн легковых авто (-9%);

Индия - 3,62 млн авто (-10%);

Южная Корея - 3,61 млн (-1,3%);

США - 2,5 млн авто (-9,8%);

Бразилия - 2,45 млн (+2,5%);

Испания - 2,25 млн (-1%);

Франция - 1,68 млн (-5,5%);

Россия - 1,52 млн (-2,6%).

Отметим, что автопром Украины находится на предпоследнем месте в рейтинге. Наша страна находится на 44 месте с результатом 6254 легковых авто, опередив лишь Азербайджан (2360 штук).

Напомним, украинцы стали активнее покупать новые автомобили.

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