Власть страны заявляет, что ситуация хуже, чем была в 2008 году.

Эстония объявила о экономическом кризисе. Ситуация в стране ухудшилась за последние несколько месяцев. Об этом заявил министр финансов Мартин Хельме. Об этом пишет ERR.

“Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать“, — сказал министр.

Министр рассказал, что худшей ситуации с экономикой в стране еще не было.

“Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте — двух недель. Первый вывод — такой плохой „видимости“, как сейчас, в экономике у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца“, — добавил глава ведомства.

Мартин Хельме отметил, что ситуация в западных странах сейчас еще хуже, чем была во время кризиса 2008 года.

Напомним, Нацбанк отреагировал на обвал гривны.

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