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Наличный доллар приближается к 26 гривнам

Комментариев: 2
За два дня американская валюта подорожала на гривну, а европейская - на полторы. Рост продолжается.
Гривна резко упала в цене за два дня
Гривна резко упала в цене за два дня
пресс-служба НБУ

Курс доллара в обменниках киевских банков приближается к новой психологической отметке в 26 гривен, сообщает BIN.ua.

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Так, в среду, 11 марта, курс продажи наличного доллара вырос на 19,31 коп. до 25,8364 UAH/USD, курс покупки - на 31,50 коп. до 25,2288 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 35,12 коп. до 28,3770 UAH/EUR, курс продажи - на 20,98 коп. до 29,2806 UAH/EUR.

Напомним, Нацбанк отреагировал на обвал гривны.

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.03.2020, 13:49
Оценка:  0
гость
Антибес 11.03.2020, 13:45 - штатный путинский питарок вылез.
Ибо обязан отрабатывать.
Антибес    11.03.2020, 13:45
Оценка:  -2
Антибес
И что в этом плохого?Когда гривна была дорогой,тоже гундосили что это плохо.Сейчас уже хорошо?)))))
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