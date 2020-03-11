Наличный доллар приближается к 26 гривнам

За два дня американская валюта подорожала на гривну, а европейская - на полторы. Рост продолжается.

Гривна резко упала в цене за два дня пресс-служба НБУ

Курс доллара в обменниках киевских банков приближается к новой психологической отметке в 26 гривен, сообщает BIN.ua.

Читай также: Курс валют на 11.03.2020: Гривна снова дешевеет

Так, в среду, 11 марта, курс продажи наличного доллара вырос на 19,31 коп. до 25,8364 UAH/USD, курс покупки - на 31,50 коп. до 25,2288 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 35,12 коп. до 28,3770 UAH/EUR, курс продажи - на 20,98 коп. до 29,2806 UAH/EUR.

Напомним, Нацбанк отреагировал на обвал гривны.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram