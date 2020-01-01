В Украине замедлилась инфляция
В феврале 2020 года инфляция в Украине замедлилась и составила 2,4%. Об этом сообщают в Госстате. В то же время, если сравнивать ситуацию с февралем 2019 году, то наоборот зафиксирована дефляция.
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Больше всего за месяц в Украине подешевели яйца — на 17,6%, и газ – на 12,9%.
Также упали цены на обувь (на 4,9%) и одежду (на 3,7%).
Топливо и смазочные материалы подешевели на 2%.
На 1,4% упали цены на на горячую воду и отопление.
В то же время, больше всего подорожало водоснабжение — на 15,3%, канализация — на 12,6%.
Железнодорожный транспорт подорожал, но не существенно — на 3,2%, как и фрукты — на 2,2%.
Напомним, Украина поднялась в рейтинге наиболее дорогих стран мира.
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