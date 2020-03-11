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Украина примет "земельный" и "банковский" законы для сотрудничества с МВФ — Зеленский

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Украина сделает все, чтобы продолжить сотрудничать с МВФ.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Украина сделает все, чтобы продолжить сотрудничать с МВФ. Это поможет нашей стране заручиться доверием инвесторов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, сообщает пресс-служба президента.

“Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство, и они это подтверждают. У нас осталась земля и банковский закон. Я взял на себя обязательства принять закон о земле и закончить с банковским законом — мы это сделаем“, — заявил президент.

Зеленский рассказал, что новый министр финансов Украины Игорь Уманский делает все, чтобы соглашение с МВФ было подписано как можно скорее.

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Также президент напомнил, что над законом, запрещающим возврат банков бывшим владельцам, ведется активная работа.

“Не только Офис президента, не только Малюська, а еще большое количество специалистов, юристов — они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта“, — сказал Зеленский.

В то же время, президент не уверен, что этот закон будет правильным, с точки зрения Конституции.

“Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы все и прорабатывают“, — заявил Зеленский.

Президент также пообещал, что земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены, а правительство будет улучшать коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам этих реформ.

Напомним, новый министр финансов заявил, что Украина продолжит сотрудничать с МВФ.

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Теги: МВФ, Зеленский, уманский
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  11.03.2020, 13:58
Оценка:  0
гость
Так держать Зе-клован! Продадим Украину МВФу за КРЕДИТ в 5млрд$ (обещание кредита).И банки толкнем новым забугорным хозяевам в КОНЦЕССИЮ...Вроде такое словцо щас в тренде?Браво клован!На бис!Свалка яо в чернобыле уже появилась,даешь полигон химоружия в степях Херсона!СУ-У-УХС!(вместо УРА!)
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