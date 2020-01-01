Приоритет правительства – подписание новой программы финансирования МВФ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел телефонные переговоры с представителями МВФ, среди которых был и глава миссии Рон ван Роден. Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.

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Премьер рассказал, что во время телефонного разговора речь шла о дальнейшем сотрудничестве МВФ и Украины.

Глава Кабмина акцентировал, что приоритет правительства – подписание новой программы финансирования МВФ.

Напомним, новый министр финансов заявил, что Украина продолжит сотрудничать с МВФ.

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