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Ситуация на межбанке в Украине: Вчера НБУ за 30 минут продал 150 млн долларов

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Котировки поднимали до 14 часов, после чего рост приостановился.
В Украине растет спрос на валюту на межбанковских торгах
В Украине растет спрос на валюту на межбанковских торгах
пресс-служба НБУ

В Украине растет спрос на валюту на межбанковских торгах. Такая ситуация происходит на фоне паники на фондовых рынках из-за коронавируса, обвала цен на нефть. Об этом пишет Экономическая правда.

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Вчера, 10 марта, межбанк открылся с котировками гривны к доллару на уровне 24,98 - 25,01 гривны за один доллар.

За первые 30 минут Нацбанк Украины продал 150 млн долларов. После НБУ вышел на торги с еще одной интервенцией в размере 100 млн долларов.

Нацбанк сначала продавал доллар по 25,2 гривны. После котировки были подняты до 25,25 гривен. Последняя продажа была с котировкой на уровне 25,35 грн за доллар.

После обеда рост котировок приостановился и НБУ продал на межбанке еще 20 млн долларов.

Напомним, Нацбанк отреагировал на обвал гривны.

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Теги: НБУ, межбанк, гривна
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  11.03.2020, 13:08
Оценка:  0
гость
Смешные )))
Центробанк РФ вчера несколько миллиардов зеленых продал на валютной бирже, чтобы рубль поддержать (и будет продавать дальше).
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