Что будет с гривной в ближайшее время: Эксперты дали прогноз

Гривна будет терять позиции.

Гривна за последние несколько недель существенно утратила свои позиции depositphotos.com

Гривна за последние несколько недель существенно утратила свои позиции. Эксперты считают, что подобная тенденция продолжится. Об этом пишет Сегодня.

“На этом уровне пара торговалась в августе прошлого года. На гривню сейчас давят не только волатильность на финансовых рынках, которая влечет подтачивает интерес к “доходным“ активам, но и перестановки в правительстве, ставя под вопрос новый транш от МВФ. Несмотря на коррекционный откат рынков, гривня может продолжить снижение вплоть до уровней вблизи 26 – предыдущей области консолидации“, – руководитель EXANTE Украина Владимир Позний.



Эксперты Олег Пендзин и Андрей Шевчишин придерживаются подобного мнения и считают, что гривна постепенно будет терять позиции. Поэтому аналитики рекомендуют переводить гривневые сбережения в доллары.

Напомним, наличный доллар приближается к 26 гривнам.

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