Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Что будет с гривной в ближайшее время: Эксперты дали прогноз

Комментариев: 0
Гривна будет терять позиции.
Гривна за последние несколько недель существенно утратила свои позиции
Гривна за последние несколько недель существенно утратила свои позиции
depositphotos.com

Гривна за последние несколько недель существенно утратила свои позиции. Эксперты считают, что подобная тенденция продолжится. Об этом пишет Сегодня.

“На этом уровне пара торговалась в августе прошлого года. На гривню сейчас давят не только волатильность на финансовых рынках, которая влечет подтачивает интерес к “доходным“ активам, но и перестановки в правительстве, ставя под вопрос новый транш от МВФ. Несмотря на коррекционный откат рынков, гривня может продолжить снижение вплоть до уровней вблизи 26 – предыдущей области консолидации“, – руководитель EXANTE Украина Владимир Позний.
 

Эксперты Олег Пендзин и Андрей Шевчишин придерживаются подобного мнения и считают, что гривна постепенно будет терять позиции. Поэтому аналитики рекомендуют переводить гривневые сбережения в доллары.

Напомним, наличный доллар приближается к 26 гривнам.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: доллар, падение гривны, курс валют
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь