Счетная палата: госдолг вырос на 46 миллиардов

Государственный долг растет из-за несоответствия заложенного в бюджет курса гривны фактическому.

За два первых месяца 2020 года госдолг Украины вырос на 2,6% или более чем на 46 миллиардов гривен. Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

“Девальвация в январе-феврале этого года гривны к иностранным валютам, в которых номинирован долг, и превышение государственных заимствований над погашением государственного долга привели к увеличению государственного долга на 46,4 млрд грн (2,6%). Внешний долг вырос на 61,2 млрд грн (6,6%), а внутренний - сократился на 14,8 млрд грн (1,8%)“, - сказал Пацкан.

По его словам, за отчетный периодн на погашение госдолга потрачено 51,7 млрд грн, или 87,6% от плана.

“Экономия на обслуживании долга произошла за счет более низкого курса гривны по отношению к доллару чем учтен в государственном бюджете на этот год. И нам снова приходится говорить о ненадлежащем качестве макроэкономического прогнозирования. Ведь заложения в бюджет курса гривны, который существенно отличается от реального, влечет за собой немало проблем“, - подчеркнул Пацкан.

Он напомнил, что фактический курс гривны в среднем за январь-февраль составил 24 гривны за доллар, тогда как в расчетах показателей бюджета-2020 заложен курс 27 гривен за доллар.

Напомним, международные резервы Украины в феврале выросли на 1,3%.

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