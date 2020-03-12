Еще две страны объявили о скидках на нефть - СМИ

Кувейт, Ирак и ОАЭ могут еще больше обрушить нефтяной рынок. Ранее о скидках на нефть объявили саудиты.

Еще две ближневосточные страны - Ирак, Кувейт - объявили о скидках на свою нефть depositphotos.com

Еще две ближневосточные страны - Ирак, Кувейт - объявили о скидках на свою нефть, пишет Bloomberg в среду, 11 марта.

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По данным агентства, Ирак и Кувейт, входящие в ОПЕК, вслед за Саудовской Аравией объявили о скидках покупателям своей нефти. Ирак готов снизить апрельские цены на сырье на 5 долларов за баррель при поставках в Азию, Кувейт объявил о дисконте в 6 долларов за баррель. Кроме того, Багдад в апреле планирует увеличить поставки нефти, сообщил источник.

В то же время, Объединенные Арабские Эмираты намерены нарастить добычу сырья в следующем месяце, что также окажет давление на его стоимость.

Напомним, S&P ухудшило прогноз цен на нефть Brent.

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