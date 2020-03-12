НБУ за день потратил $350 млн на поддержку гривны

Ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором, прежде всего из-за распространения коронавируса, считает регулятор.

Нацбанк за два дня продал на межбанке $620 млн Пресс-служба НБУ

Нацбанк Украины отреагировал на высокий спрос на валюту и продал на межбанковском валютном рынке около $350 млн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора на своей странице в Facebook в среду, 11 марта.

“Как и раньше, мы считаем, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором, прежде всего из-за распространения по миру коронавируса, хотя с точки зрения экономических показателей его влияние на Украину является нейтральным. В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей“, – отметили в Нацбанке.

Регулятор подчеркнул, что имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями – международные резервы Украины по состоянию на 11 марта превышают $26 млрд.

“Мы готовы при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты“, – добавили в НБУ.

Отметим, что днем ранее Нацбанк продал на межбанке $270 млн. С учетом двух последних дней в целом с начала 2020 года регулятор купил в резервы $1,23 млрд, а продал – $1,22 млрд. В частности на прошлой неделе объем покупки валюты составил $150 млн, продажи – $307,2 млн.

Напомним, Нацбанк отреагировал на обвал гривны.

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