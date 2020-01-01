Нефть резко подешевела на новостях из США

Нефть марки Brent на лондонской бирже ICEFutures теперь стоит $33,85 за баррель, а бочка WTI подешевела до $31,32.

Мировые цены на нефть эталонных марок существенно снизились на росте запасов сырья в США и решении президента Дональда Трампа запретить въезд для граждан стран Европы из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в четверг, 12 марта.

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Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICEFutures подешевели на $1,94 (5,42%) – до $33,85 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTIна апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $1,66 (5,03%) – до $31,32 за баррель.

А спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $2,53 в пользу Brent.

По данным Управления энергетической информации (EIA) США, на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране выросли намного больше, чем ожидалось – на 7,7 млн баррелей за неделю.

В ночь на четверг американский лидер Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы, кроме Великобритании, на 30 дней. По его словам, Евросоюз недостаточно реагировал на распространяющийся коронавирус, в связи с чем и приняты данные меры.

Напомним, S&P ухудшило прогноз цен на нефть Brent.

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