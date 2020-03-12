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Кабмин за 2-3 недели планирует завершить все требования МВФ

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Новый транш Украина может получить уже в ближайшее время.
Кабмин за 2-3 недели планирует завершить все требования МВФ
Кабмин за 2-3 недели планирует завершить все требования МВФ
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Кабмин за 2-3 недели планирует завершить все требования МВФ, чтобы в ближайшем времени получить транш. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания правительства, пишет Delo.ua.

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Украине необходимо выполнить еще два требования МВФ.

Предполагается, что размер кредита составит 5,5 млрд долларов.

“Мы имели вчера конференц-связь с руководством МВФ и договорились о продолжении сотрудничества без изменений любых условий курса, мы просто движемся в том контексте, который был. Из 8 параметров, которые МВФ просили выполнить, у нас остается 2, которые мы надеемся выполнить в течение 2-3 недель“, — заявил премьер.

Также перед заключением нового контракта с МВФ Украина должна принять некоторые законы: который будет запрещать возвращать банки бывшим владельцам, а также проголосовать за открытие рынка земли.

Напомним, украинцев предупредили об экономическом кризисе.

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Теги: МВФ, Шмыгаль, транш
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