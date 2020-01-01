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В США завершился этап роста на фондовых рынках

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Такая ситуация свидетельствует о старте нового этапа - так называемого "медвежьего" тренда.
Фондовые биржи стремительно падают уже несколько недель
Фондовые биржи стремительно падают уже несколько недель
depositphotos.com

Фондовые биржи стремительно падают уже несколько недель. Таким образом в США завершился период, который назывался “бычий рынок“. Период начался 9 марта 2009 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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11 марта фондовый индекс Dow Jones упал на 5,9% до 23 553,22. Если сравнивать с пиковыми значениями, то падение составило около 20%.

Такая ситуация свидетельствует о старте нового этапа - так называемого “медвежьего“ тренда.

Индекс S&P 500 в среду упал на 4,9% до 2741,38. Это на 19% меньше пикового уровня.

Снижение индексов стало еще более стремительным после того, как ВОЗ объявила о пандемии, связанной с китайским коронавирусом.

“Это скорее ощущение 11 сентября, а не ощущение финансового кризиса“, - сказал Питер Тучман с Quattro M Securities Inc.

“Завтра [12 марта] будет критический день“, - добавил Тим Андерсон, управляющий директор TJM Investments.

Напомним, фондовые рынки пережили худший с 2008 года день.

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Теги: фондовые рынки, экономический кризис, США
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