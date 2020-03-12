Курс доллара в обменниках ускорил рост

С начала недели наличный доллар подорожал на гривну-полторы, а на "черном рынке" - на две.

Курс доллара в обменниках киевских банков ускорил рост в четверг, 12 марта, сообщает BIN.ua.

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Так, курс продажи наличного доллара подскочил на 79,58 коп. до 26,6527 UAH/USD, курс покупки – на 46,63 коп. до 25,7430 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 47,85 коп. до 28,9045 UAH/EUR, курс продажи повысился на 80,19 коп. до 30,1148 UAH/EUR.

Всего за несколько дней наличный доллар подорожал на 1-2 гривны.

Напомним, украинцев предупредили об экономическом кризисе.

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