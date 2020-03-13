Иран запросил у МВФ $5 млрд из-за коронавируса

Глава иранского Центробанка попросил главу МВФ Кристалину Георгиеву задействовать инструмент быстрого финансирования.

Власти Ирана обратились в Международный валютный фонд с просьбой предоставить финансовую помощь в размере 5 млрд долларов из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центального банка Ирана Абдольнасера Хеммати в четверг, 12 марта.

“6 марта я написал письмо главе МВФ Кристалине Георгиевой, запросив задействовать инструмент быстрого финансирования на сумму примерно 5 млрд долларов с учетом масштабного распространения коронавируса в нашей стране и необходимости дальнейших серьезных мер в профилактике, а также противодействии экономическим последствиям (вспышки коронавируса)“, – сообщил Хаммати.

Информацию об обращении центробанка Ирана к МВФ подтвердил и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

Напомним, Кабмин за 2-3 недели планирует завершить все требования МВФ.

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