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Иран запросил у МВФ $5 млрд из-за коронавируса

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Глава иранского Центробанка попросил главу МВФ Кристалину Георгиеву задействовать инструмент быстрого финансирования.
Ирану нужны деньги МВФ для преодоления последствий эпидемии коронавируса
Ирану нужны деньги МВФ для преодоления последствий эпидемии коронавируса
pixabay.com

Власти Ирана обратились в Международный валютный фонд с просьбой предоставить финансовую помощь в размере 5 млрд долларов из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центального банка Ирана Абдольнасера Хеммати в четверг, 12 марта.

“6 марта я написал письмо главе МВФ Кристалине Георгиевой, запросив задействовать инструмент быстрого финансирования на сумму примерно 5 млрд долларов с учетом масштабного распространения коронавируса в нашей стране и необходимости дальнейших серьезных мер в профилактике, а также противодействии экономическим последствиям (вспышки коронавируса)“, – сообщил Хаммати.

Информацию об обращении центробанка Ирана к МВФ подтвердил и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

Напомним, Кабмин за 2-3 недели планирует завершить все требования МВФ.

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Теги: МВФ, Иран, деньги, эпидемия, Коронавирус, Финансовая помощь
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