Турция планирует перенести открытие туристического сезона из-за коронавируса
В Турции планируют перенести открытие туристического сезона из-за коронавируса. Предполагается, что новый сезон откроют в конце апреля, а не в конце марта. Об этом пишет Сегодня.
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Предложение о переносе курортного сезона высказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
“Риск серьезный, учитывая ситуацию с эпидемией в Европе“, – отметил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
В то же время, чиновник подчеркнул, что в их стране эпидемии коронавируса пока нет.
Стоит отметить, что китайский коронавирус уже зафиксировали в более 100 стран. ВОЗ недавно объявила о начале пандемии на мировом уровне.
Напомним, Lufthansa отменит 23 тысячи рейсов из-за коронавируса.
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