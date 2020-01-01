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Турция планирует перенести открытие туристического сезона из-за коронавируса

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Предполагается, что открытие сезона перенесут на конец апреля.
В Турции планируют перенести открытие туристического сезона
В Турции планируют перенести открытие туристического сезона
depositphotos.com

В Турции планируют перенести открытие туристического сезона из-за коронавируса. Предполагается, что новый сезон откроют в конце апреля, а не в конце марта. Об этом пишет Сегодня.

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Предложение о переносе курортного сезона высказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

“Риск серьезный, учитывая ситуацию с эпидемией в Европе“, – отметил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

В то же время, чиновник подчеркнул, что в их стране эпидемии коронавируса пока нет.

Стоит отметить, что китайский коронавирус уже зафиксировали в более 100 стран. ВОЗ недавно объявила о начале пандемии на мировом уровне.

Напомним, Lufthansa отменит 23 тысячи рейсов из-за коронавируса.

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Теги: Турция, плажный сезон, курорт, Коронавирус
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