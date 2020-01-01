Турция планирует перенести открытие туристического сезона из-за коронавируса

Предполагается, что открытие сезона перенесут на конец апреля.

В Турции планируют перенести открытие туристического сезона из-за коронавируса. Предполагается, что новый сезон откроют в конце апреля, а не в конце марта. Об этом пишет Сегодня.

Читай также: Экспорт Китая из-за коронавируса упал на 17%

Предложение о переносе курортного сезона высказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

“Риск серьезный, учитывая ситуацию с эпидемией в Европе“, – отметил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

В то же время, чиновник подчеркнул, что в их стране эпидемии коронавируса пока нет.

Стоит отметить, что китайский коронавирус уже зафиксировали в более 100 стран. ВОЗ недавно объявила о начале пандемии на мировом уровне.

Напомним, Lufthansa отменит 23 тысячи рейсов из-за коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram