Нацбанк продал на аукционе $76 млн

Всего на аукцион объемом до $200 млн было подано 30 заявок на общую сумму $86,4 млн по курсу до 25,84 грн/$1.

НБУ не удовлетворил все заявки на аукцион Пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на аукционе по продаже валюты на межбанковском валютном рынке продал $75,9 млн. Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг, 12 марта.

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Отмечается, что всего на аукцион объемом до $200 млн было подано 30 заявок на общую сумму $86,4 млн по курсу от 25,7 грн/$1 до 25,84 грн/$1.

В итоге курс отсечения был установлен на уровне 25,8 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,813 грн/$1. НБУ удовлетворил 23 заявки.

Напомним, Нацбанк отреагировал на обвал гривны.

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