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Нацбанк снизил учетную ставку до 10%

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Решение было принято на основе ряда факторов, которые влияют на экономику Украины.
Нацбанк принял решение снизить учетную ставку до 10% годовых
Нацбанк принял решение снизить учетную ставку до 10% годовых
пресс-служба НБУ

Нацбанк принял решение снизить учетную ставку до 10% годовых. Ставка будет понижена 13 марта. Об этом сообщается на сайте НБУ.

“Национальный банк продолжает прогнозируемое смягчения монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. и поддержать экономический рост в Украине в условиях охлаждения мировой экономики“, - рассказывают в НБУ.

В Нацбанке отмечают, что в январе-феврале потребительская инфляция замедлилась быстрее, чем предполагалось.

Такая ситуация развивается на фоне укрепления гривны в конце 2019 года, распространение коронавируса и рост украинского экспорта.

“Таким образом, Правление Национального банка принимало решение по учетной ставке в условиях, когда инфляционное давление ослабевает быстрее, чем ожидалось, а экономика нуждается в дальнейшей поддержке“,- говорят в НБУ.

Стремительные темпы замедления инфляции обусловлены рядом факторов.

“Во-первых, это является отражением прошлогоднего укрепления гривны в стоимости товаров, прежде всего импортных. Во-вторых, выросло предложение отдельных сырых продуктов питания. В-третьих, снизились мировые цены на энергоносители. Эти факторы нивелировали эффект значительного потребительского спроса, усиленный длительным повышением реальных доходов населения. Так, рост реальных зарплат ускорился в январе до 12,5%, а темпы роста розничного товарооборота и в дальнейшем превышают 12%“, - рассказывает глава Нацбанка Яков Смолий.

В Нацбанке также рассказали, что будут продлевать смягчение монетарной политики.

Также Регулятор планирует снижать ставку и в дальнейшем — в конце года она будет находиться на уровне 7%.

Напомним, Нацбанк отреагировал на обвал гривны.

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Теги: учетная ставка, НБУ
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