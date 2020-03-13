В Минфине назвали сроки новых траншей МВФ

Украинским властям необходимо принять законы о рынке земли и о банках, пояснил Игорь Уманский.

Новое правительство Украины подтвердило основные параметры новой программы расширенного финансирования МВФ, зафиксированные в декабре прошлого года и надеется на ее открытие до мая. Об этом сказал министр финансов Игорь Уманский, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 12 марта.

“Правительство заинтересовано в новой программе. Мы надеемся, что динамика (подготовки программы – ред.) со сменой правительства не изменится. И мы выйдем на окончательное согласование как самого текста, так и самой программы“, – сказал министр на встрече с журналистами.

Уманский сообщил, что 10 марта с его участием состоялся конференц-колл главы правительства Дениса Шмыгаля с руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом, на которой обсуждались вопросы, которые необходимо доработать для вынесения программы на заседание совета директоров Фонда.

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По словам министра, двумя основными предварительными мерами является принятие закона о рынке земли и правок в закон о банках, “который делает невозможным нанесение вреда публичным финансам от бывших собственников банков, в свое время выведенных Национальным банком (с рынка – ред.)“.

Уманский ожидает, что закон о рынке земли может быть принят уже на следующей неделе, и тогда же будет готов окончательный проект документа по банкам.

Министр отметил, что считает манипуляцией мнение, что законопроект по банкам направлен против одного человека (экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского – ред.), так как реально речь идет об общей норме для более сотни уже выведенных с рынка банков и возможных новых случаях в будущем.

Глава Минфину уточнил, что сейчас этот законопроект дорабатывает группа юристов под руководством министра юстиции Дениса Малюськи.

Напомним, Иран запросил у МВФ $5 млрд из-за коронавируса.

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