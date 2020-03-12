Нацбанк объяснил резкий рост спроса на валюту

Спрос на валюту обусловлен психологическими факторами, вызванными глобальной ситуацией в экономике, которая связана с коронавирусом.

Украинские компании массово скупают валюту для проведения экспортно-импортных операций, а также погашения долгов в иностранной валюте. Таким образом замглавы Национального банка Олег Чурий объяснил повышенный спрос на валюту в последние дни, пишет РБК-Украина.

Также спрос формируют и физические лица. “Мы видим, что наличный рынок очень сильно отреагировал“, - добавил он.

В НБУ связывают это с психологическими факторами, вызванными глобальной ситуацией в экономике, которая связана с коронавирусом.

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При этом Чурий заявил, что спрос со стороны нерезидентов небольшой, а с начала месяца они купили всего 160 млн долларов.

В свою очередь, глава НБУ Яков Смолий отметил, что валютный рынок реагирует на ситуацию с неопределенностью с распространением коронавируса в мире.

Как отметил Смолий, на сегодня наблюдается турбулентность на финансовых и товарных рынках, ухудшение настроений. По его словам, это спровоцировало существенный рост спроса на иностранную валюту более ее предложение, начиная с прошлой недели.

“Для сглаживания значительных курсовых колебаний Национальный банк сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке с прошлой недели“, - сообщил он.

Он напомнил, что только на этой неделе чистая продажа валюты НБУ достиг 700 млн долларов.

“И мы готовы при необходимости продолжить валютные интервенции. Несмотря на то, что напряженная ситуация на валютном рынке обусловлена исключительно психологическим фактором, это создает риск ухудшения инфляционных ожиданий и, следовательно, может сказаться на потребительских ценах в будущем“, - добавил глава НБУ.

Напомним, Нацбанк снизил учетную ставку до 10%.





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© Finance.bigmir.net Нацбанк снизил учетную ставку до 10%Источник: http://finance.bigmir.net/news/105616-Nacbank-snizil-uchetnuju-stavku-do-10- © Finance.bigmir.net

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