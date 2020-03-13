Курс валют на 13.03.2020: Регулятор продолжает укреплять доллар
Национальный банк Украины установил курс валют на пятницу, 13 марта. Регулятор ослабил нацвалюту по отношению к доллару на 23 копейки, а к евро — на 1 копейку. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в четверг, 12 марта.
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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 25,858 гривны;
– 100 евро – 29,054 гривен.
Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже поднялся до 25.7500 грн, в покупке - до 25.7200 грн. Евро в продаже подорожал - до 29.1206, а в покупке - до 29.0893 грн
В обменниках столицы доллар можно купить за 25.800 грн, а продать - за 26.700 грн.
Напомним, Нацбанк снизил учетную ставку до 10%.
Источник: http://finance.bigmir.net/news/105616-Nacbank-snizil-uchetnuju-stavku-do-10-
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