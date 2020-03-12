Стоимость нефти Brent упала ниже отметки $33

Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE теперь стоит $32,9 за баррель, а бочка WTI подешевела до $30,86.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне новостей о за пандемии коронавируса и решении президента Трампа запретить въезд для граждан стран Европы. Так, стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 8,78% до $32,9 за баррель по состоянию на 15:48 по Киеву, свидетельствуют данные биржи ICE.

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Цена майского фьючерса на нефть марки WTI снижается на 8,2% до $30,86.

Сегодня утром также сообщалось, что нефть резко подешевела на новостях из США. Как сообщалось, в ночь на четверг американский лидер Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы, кроме Великобритании, на 30 дней.

Напомним, в США завершился этап роста на фондовых рынках.

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