Стоимость нефти Brent упала ниже отметки $33
Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне новостей о за пандемии коронавируса и решении президента Трампа запретить въезд для граждан стран Европы. Так, стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 8,78% до $32,9 за баррель по состоянию на 15:48 по Киеву, свидетельствуют данные биржи ICE.
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Цена майского фьючерса на нефть марки WTI снижается на 8,2% до $30,86.
Сегодня утром также сообщалось, что нефть резко подешевела на новостях из США. Как сообщалось, в ночь на четверг американский лидер Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы, кроме Великобритании, на 30 дней.
Напомним, в США завершился этап роста на фондовых рынках.
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