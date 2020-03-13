Суммы переводов от мигрантов могут сократиться из-за коронавируса
Пандемия коронавируса может негативно повлиять на переводы средств от трудовых мигрантов в Украину. Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, пишет Экономическая правда.
“Мы ожидаем некоторое снижение переводов украинских трудовых мигрантов из-за рубежа, но оно будет сравнительно меньше, чем эффект от того, что путешествия из Украины будут намного ниже, чем были“, - подчеркнул Сологуб.
В то же время, Сологуб рассказал, что пока коронавирус влияет на экономику Украины весьма сдержанно.
Читай также: Нацбанк продал на аукционе $76 млн
По его словам, сейчас в НБУ оценивают влияние коронавируса на экономику Украины как достаточно сдержанное.
Напомним, в НБУ рассказали, что делать, если банк без вашего ведома открыл на ваше имя кредит.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил