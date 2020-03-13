Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суммы переводов от мигрантов могут сократиться из-за коронавируса

Комментариев: 0
В то же время, в НБУ рассказали, что пока коронавирус влияет на экономику Украины весьма сдержанно.
Пандемия коронавируса может негативно повлиять на переводы средств от трудовых мигрантов
Пандемия коронавируса может негативно повлиять на переводы средств от трудовых мигрантов
depositphotos.com

Пандемия коронавируса может негативно повлиять на переводы средств от трудовых мигрантов в Украину. Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, пишет Экономическая правда.

“Мы ожидаем некоторое снижение переводов украинских трудовых мигрантов из-за рубежа, но оно будет сравнительно меньше, чем эффект от того, что путешествия из Украины будут намного ниже, чем были“, - подчеркнул Сологуб.

В то же время, Сологуб рассказал, что пока коронавирус влияет на экономику Украины весьма сдержанно.

Читай также: Нацбанк продал на аукционе $76 млн

По его словам, сейчас в НБУ оценивают влияние коронавируса на экономику Украины как достаточно сдержанное.

Напомним, в НБУ рассказали, что делать, если банк без вашего ведома открыл на ваше имя кредит.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: Сологуб, НБУ, трудовые мигранты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь