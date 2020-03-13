Суммы переводов от мигрантов могут сократиться из-за коронавируса

В то же время, в НБУ рассказали, что пока коронавирус влияет на экономику Украины весьма сдержанно.

Пандемия коронавируса может негативно повлиять на переводы средств от трудовых мигрантов depositphotos.com

Пандемия коронавируса может негативно повлиять на переводы средств от трудовых мигрантов в Украину. Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, пишет Экономическая правда.

“Мы ожидаем некоторое снижение переводов украинских трудовых мигрантов из-за рубежа, но оно будет сравнительно меньше, чем эффект от того, что путешествия из Украины будут намного ниже, чем были“, - подчеркнул Сологуб.

В то же время, Сологуб рассказал, что пока коронавирус влияет на экономику Украины весьма сдержанно.

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По его словам, сейчас в НБУ оценивают влияние коронавируса на экономику Украины как достаточно сдержанное.

Напомним, в НБУ рассказали, что делать, если банк без вашего ведома открыл на ваше имя кредит.

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