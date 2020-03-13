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МВФ готов к сотрудничеству с новым Кабмином

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власть в Киеве дала четко понять, что намерена в дальнейшем вводить макроэкономическую политику, отметили в Фонде.
Консультации Киева с миссией МВФ по программе финансирования будут продолжаться
Консультации Киева с миссией МВФ по программе финансирования будут продолжаться
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Руководство Международного валютного фонда выражает готовность поддерживать усилия нового правительства Украины по проведению реформ и макроэкономической политики для достижения, в частности предоставив новую программу расширенного финансирования. Об этом сказал в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Укринформ в четверг, 12 марта.

“Действительно, на прошлой неделе в Украине было назначено новое правительство, которое просигнализировало, что хочет продолжать тесное сотрудничество с МВФ, включая (новую – ред.) программу поддержки Фонда“, – подчеркнул Райс.

При этом он отметил, что власть в Киеве дала четко понять, в том числе в последних заявлениях, что намерена в дальнейшем вводить макроэкономическую политику, “чтобы добиться устойчивого роста“. Он подчеркнул, что с украинской стороны речь шла прежде всего о сохранении экономической стабильности и продвижении реформ.

“Мы готовы в полной мере поддерживать усилия Украины относительно реформ, а также политику, направленную на достижение этих целей“, – ответил официальный представитель МВФ на вопросы о новой программе.

Напомним, в Минфине назвали сроки новых траншей МВФ.

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Теги: Украина, кредиты, МВФ, экономика, программа, кредит, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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