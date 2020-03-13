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Нефть подешевела за день на 9%

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Нефтяные котировки начали падать после заявления Трампа о запрете на въезд в США из Европы.
Нефть почти подешевела до уровня вторника
Нефть почти подешевела до уровня вторника
depositphotos.com

Стоимость нефти на торгах в четверг, 12 марта, упала на 9%.

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Так, фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизились на 9,16% - до 32,51 долларов за баррель.

Стоимость нефти сорта WTI снизилась на 6,4% - до 30,86 долларов за баррель.

Следует отметить, что после отказа России и Казахстана снизить добычу нефти, Саудовская Аравия объявила о скидках на свое сырье. Это спровоцировало падение котировок на нефть почти на треть – до 31 доллара за баррель. Позже нефть немного отыграла падение, поднявшись до 37 долларов.

Сегодня утром нефть резко подешевела на новостях из США. В ночь на четверг американский лидер Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы, кроме Великобритании, на 30 дней. 

Напомним, в США завершился этап роста на фондовых рынках.

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Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть
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