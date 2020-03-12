Обвал фондовых рынков США побил рекорд с 1987 года
Фондовые индексы Dow Jones, S&P 500, Nasdaq и Russell 2000 обрушились на 9-12% по итогам торгов в четверг, 12 марта. Об этом сообщает Financial Times.
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По информации СМИ, это рекордный обвал с “черного понедельника“ 1987 года. Так, Dow Jones потерял 9,99%, S&P 500 - 9,92%, Nasdaq снизился на 9,43%, а Russell 2000 - на 11,83%.
Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 опустился на 10,87%, что также стало антирекордом последних 33 лет. Эксперты связали падение с опасениями от влияния коронавируса на мировую экономику.
Утром в четверг, 12 марта, европейские биржи открылись падением на 5-6% на фоне заявления президента США Дональда Трампа о запрете на въезд для жителей Евросоюза.
После этого заявления также на 5% упали цены на нефть, которые еще не восстановились после обвала в понедельник.
Также очередным падением открылся рынок акций России. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 4,1-4,9%.
Напомним, в США завершился этап роста на фондовых рынках.
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