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Украина начала закачку газа в ПХГ

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В Украину за сутки поступило из Европы более 40 млн кубометров газа. Большая часть объема получена из Словакии.
Запасы в ПХГ Украины начали увеличиваться
Запасы в ПХГ Украины начали увеличиваться
depositphotos.com

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 11 марта вырос до 15,808 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Оператора ГТС в пятницу, 13 марта.

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За прошедшие сутки в ПХГ Украины закачали 3,87 млн куб. м газа. Вместе с тем из хранилищ было отобрано 30 тысяч кубометров газа.

Также указано, что в Украину за сутки поступило более 40 млн кубов газа. Большую часть этого объема получили из Словакии – 31,001 млн кубов. Из Польши получено 1,035 млн кубов, а из Венгрии – 8,493 млн кубов. При этом собственная добыча газа за сутки составила 56,013 млн куб. м газа.

Напомним, после зимы в украинских хранилищах осталось рекордное количество газа.

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Теги: Украина, газ, хранилище, запасы, хранилища, ПХГ
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