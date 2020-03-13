НБУ потратил 220 млн долларов на сглаживание курса

Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,81 грн за доллар.

Национальный банк Украины продолжает работать над сглаживанием колебаний курса. Вчера НБУ продал с этой целью около 220 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Утром, 12 марта, котировки гривны по отношению к доллару на межбанке находились на уровне 25,72 - 25,75 гривны за доллар.

Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,81 грн за доллар.

НБУ работал на уудовлетворением спроса на валюту. Это дало возможность поддержать котировки на рынке на уровне 25,8-26,0 грн за доллар США.

Напомним, в НБУ рассказали, как будут обеззараживать банкноты.

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