НБУ потратил 220 млн долларов на сглаживание курса
Национальный банк Украины продолжает работать над сглаживанием колебаний курса. Вчера НБУ продал с этой целью около 220 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Утром, 12 марта, котировки гривны по отношению к доллару на межбанке находились на уровне 25,72 - 25,75 гривны за доллар.
Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,81 грн за доллар.
НБУ работал на уудовлетворением спроса на валюту. Это дало возможность поддержать котировки на рынке на уровне 25,8-26,0 грн за доллар США.
Напомним, в НБУ рассказали, как будут обеззараживать банкноты.
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