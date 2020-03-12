Богатейшие люди мира потеряли за сутки $78 млрд

Только один глава Amazon Джефф Безос, после снижения цены акций его компании на 8%, потерял почти $8 млрд.

Глава Amazon Джефф Безос потерял больше всего Getty Images

За сутки, 12 марта, 20 богатейших людей мира потеряли почти $78 млрд, сообщает издание Forbes.

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Причина этому - самый крупный с октября 1987 года обвал ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Эксперты Forbes подсчитали, что наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос, который после снижения цены акций его компании на 8% потерял почти $8 млрд. Состояние генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно за сутки уменьшилось на $7,7 млрд.

В списке Forbes также фигурируют глава Facebook Марк Цукерберг, потерявший $5,7 млрд, и миллиардер Ларри Эллисон, чье состояние уменьшилось на $5,6 млрд.

Напомним, украинские кинотеатры потеряют миллионы из-за карантина.

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