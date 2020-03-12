Доллар в обменниках начал дешеветь

Курс продажи американской валюты в пятницу снизился на шесть копеек - впервые на этой неделе.

К концу недели рост курса доллара в обменниках киевских банках замедлился, сообщает BIN.ua.

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Так, в пятницу, 13 марта, курс продажи наличного доллара снизился на 6,10 коп. до 26,6259 UAH/USD, курс покупки вырос на 13,87 коп. до 25,9147 UAH/USD.

Средний курс покупки евро снизился на 13,93 коп. до 28,8209 UAH/EUR, курс продажи - на 37,04 коп. до 29,7588 UAH/EUR.

Напомним, Нацбанк объяснил резкий рост спроса на валюту.

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