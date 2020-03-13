Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

COVID-19: В Кабмине назвали риски для торговли

Комментариев: 0
Правительство Украины ожидает проблем в торговле с Италией и другими международными партнерами.
Украина уже ведет с Польшей переговоры, чтобы удерживать баланс между безопасностью и стабильностью поставок
Украина уже ведет с Польшей переговоры, чтобы удерживать баланс между безопасностью и стабильностью поставок
facebook.com

Украине следует ожидать логистических проблемы в торговле с Италией и другими международными партнерами из-за распространения коронавируса. Об этом в интервью Европейской правде рассказал торговый представитель Украины Тарас Качка.

Читай также: Минздрав рекомендует компаниям переводить сотрудников на удаленную работу

По его словам, сейчас существенных торговых ограничений в торговле двух стран нет, но поскольку вся Италия страна находится в условиях карантина, риск составляет снижение ее экономической активности.

“Надо готовиться к тому, что логистика будет сложнее. Но она не будет остановлена полностью. А мы будем стараться обеспечить отсутствие по крайней мере крупных логистических проблем“, - сказал Качка.

По его словам, такой диалог Украина уже ведет с Польшей и планирует начать с другими странами, чтобы удерживать баланс между безопасностью и стабильностью поставок. Если у бизнеса возникают проблемы из-за ограничений в разных странах в связи с коронавирусом, ему следует обращаться к правительству и дипломатическим учреждениям, сказал Качка.

“Кто-то может назвать это ручным управлением. Но это - ежедневное управление. Есть какая-то конкретная ситуация по конкретной стране - и ее надо как-то “разруливать“, - отметил чиновник.

Напомним, суммы переводов от мигрантов могут сократиться из-за коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: вирусы, Вирус, торговля, Кабмин Украины, экономика Украины, Коронавирус, потери, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь