НБУ снова объявил аукцион по продаже валюты

Национальный банк второй день объявляет аукцион по продаже валюты. Объем сегодняшнего - до 200 млн долл.

Национальный банк в пятницу, 13 марта, объявил аукцион по продаже до $200 млн. Об этом говорится в сообщении регулятора.

“Сегодня, 13 марта 2020, объявлено о проведении валютного аукциона по продаже Национальным банком иностранной валюты за гривну. Объем аукциона - до 200 млн долл. США“, - говорится в объявлении.

Как сообщалось, доллар начал дешеветь в обменниках и на “черном рынке“ накануне. С начала недели американская валюта выросла на 1-2 гривны.

Напомним, Нацбанк объяснил резкий рост спроса на валюту.

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