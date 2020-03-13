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НБУ снова объявил аукцион по продаже валюты

Комментариев: 3
Национальный банк второй день объявляет аукцион по продаже валюты. Объем сегодняшнего - до 200 млн долл.
НБУ снова объявил валютный аукцион
НБУ снова объявил валютный аукцион
пресс-служба НБУ

Национальный банк в пятницу, 13 марта, объявил аукцион по продаже до $200 млн. Об этом говорится в сообщении регулятора.

“Сегодня, 13 марта 2020, объявлено о проведении валютного аукциона по продаже Национальным банком иностранной валюты за гривну. Объем аукциона - до 200 млн долл. США“, - говорится в объявлении.

Как сообщалось, доллар начал дешеветь в обменниках и на “черном рынке“ накануне. С начала недели американская валюта выросла на 1-2 гривны.

Напомним, Нацбанк объяснил резкий рост спроса на валюту.

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Теги: НБУ, валютный аукцион, курс валют, Нацбанк, курс гривны, курс нбу, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  13.03.2020, 15:40
Оценка:  0
гость
14:38, они выкупили только после нового года больше миллиарда на межбанке, пусть поддерживают курс
Путин-Xyйло    13.03.2020, 14:47
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Кому нужен курс 20?
гость  (аноним)  13.03.2020, 14:38
Оценка:  0
гость
Эй, поосторожней там! С дня обвала нефти уже скинули чуть не 800млн. С этими будет мильярд. А запас всего 25
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