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Курс биткоина продолжает стремительно падать

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Падение стоимости биткоина на 50% за последние два дня - одно из крупнейших в истории финансового рынка.
Биткоин упал на 50% за два дня
Биткоин упал на 50% за два дня
depositphotos.com

Цена биткоина продолжает колебаться на торгах в Азии в пятницу, 13 марта: падение биткоина на 50% за последние два дня - одно из крупнейших в истории. Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что биткоин снизился на 32% до 3915 долларов - самого слабого показателя с марта 2019 года перед тем, как немного отыграть позиции на бирже Гонконга.

По состоянию на 00:25 13 марта на бирже Гонконга биткоин упал на 7,8% до 5280 долларов.

По данным издания, от последнего максимума в феврале биткоин снизился примерно на 50%.

“Трейдеры “вытягивают“ деньги из биткоина, чтобы вложить их в другой класс активов“, - заявил главный финансовый директор DeversiFi Росс Миддлтон.

“Возможно, трейдеры полагают, что в ближайшем будущем будут лучшие краткосрочные возможности перейти к другим классам активов“, - добавил он.

Отмечается, что данный скачок связан с готовностью инвесторов к рисковым сделкам на фоне сообщений о скором спаде эпидемии коронавируса в Китае и второго этапа торговой сделки между Китаем и США.

Напомним, обвал фондовых рынков США побил рекорд с 1987 года.

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Теги: нефть, цена, падение, Коронавирус, Bitcoin, биткоин, криптовалюта
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