Пункты пропуска, на которых проходят большие партии товаров, продолжат работу.

Кабмин планирует закрыть часть пунктов пропуска на границе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы (ГТС) Максим Нефедов.

В то же время, какие пункты будут закрываться пока не известно.

“Как только появится официальное распоряжение Правительства — мы безотлагательно проинформируем. Вместе с тем, Государственная таможенная служба совместно с Государственной пограничной службой предоставили Кабмину перечень ПП, продолжение работы которых является критически важным для экономики страны. При формировании этого перечня мы учли интересы крупнейших импортеров и экспортеров, а также транспортных операторов, следующих транзитом через территорию Украины“, — написал глава ГТС.

Нефедов рассказал, что те пункты, которые пропускаю крупные партии товаров, будут работать и дальше.

“Уже сейчас Гостаможслужба советует перевозчикам выбирать для пересечения границы те пункты пропуска, которые являются основными пунктами сообщения Украины с другими государствами. Кроме того, обращаем внимание транспортных операторов на то, что пункты пропуска могут закрываться не только украинской стороной. Другие государства также могут прекратить движение через определенные участки границы. Поэтому целесообразно отслеживать меры, предпринимаемые другими странами в предотвращении распространении инфекции. Это поможет исключить ситуации, когда груз успешно пересек границу Украины, но не смог пройти таможенный контроль соседней страны, оказавшись на нейтральной полосе на неопределенное время. Со своей стороны, мы будем оперативно информировать о соответствующих решениях, принятых странами-соседями“, — подчеркнул Нефедов.

Напомним, Минздрав рекомендует компаниям переводить сотрудников на удаленную работу.

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