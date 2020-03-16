США потратят $1,5 трлн на поддержку финансовых рынков

Такое решение объясняют необходимостью преодолеть негативные последствия от вспышки коронавируса для рынка.

Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка объявил о планах потратить 1,5 трлн долларов для покупки финансовых активов, чтобы увеличить объем наличных на рынке ценных бумаг на фоне паники относительно коронавируса. Об этом накануне сообщил Голос Америки.

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Решение о вливании такой суммы денег для усиления финансовых рынков приняли по рекомендации главы Федерального Резерва Джерома Пауэлла.

Банк заявил, что увеличит количество договоров “репо“ путем закупки госблигаций и других ценных бумаг у банков и трейдеров с тем, чтобы продать их на следующий день или в течение короткого времени с определенными процентами.

Такое решение объясняют необходимостью преодолеть негативные последствия от вспышки коронавируса для рынка.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп на встрече с руководителями крупнейших банков в среду заверил, что “финансового кризиса нет, это лишь временный момент, с которым мы справимся вместе как нация“.

Напомним, богатейшие люди мира потеряли за сутки $78 млрд.

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