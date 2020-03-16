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США потратят $1,5 трлн на поддержку финансовых рынков

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Такое решение объясняют необходимостью преодолеть негативные последствия от вспышки коронавируса для рынка.
Решение об усилении финансовых рынков приняли по рекомендации главы Федрезерва Джерома Пауэлла
Решение об усилении финансовых рынков приняли по рекомендации главы Федрезерва Джерома Пауэлла
depositphotos.com

Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка объявил о планах потратить 1,5 трлн долларов для покупки финансовых активов, чтобы увеличить объем наличных на рынке ценных бумаг на фоне паники относительно коронавируса. Об этом накануне сообщил Голос Америки.

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Решение о вливании такой суммы денег для усиления финансовых рынков приняли по рекомендации главы Федерального Резерва Джерома Пауэлла.

Банк заявил, что увеличит количество договоров “репо“ путем закупки госблигаций и других ценных бумаг у банков и трейдеров с тем, чтобы продать их на следующий день или в течение короткого времени с определенными процентами.

Такое решение объясняют необходимостью преодолеть негативные последствия от вспышки коронавируса для рынка.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп на встрече с руководителями крупнейших банков в среду заверил, что “финансового кризиса нет, это лишь временный момент, с которым мы справимся вместе как нация“.

Напомним, богатейшие люди мира потеряли за сутки $78 млрд.

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Теги: банки, США, эпидемия, финансовый кризис, рынок, финансы, паника, ФРС, ФРС США, Коронавирус, Финансовая помощь
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