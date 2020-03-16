НБУ продал на валютном аукционе $64 миллиона

Центробанк второй раз за неделю провел валютный аукцион по продаже долларов для поддержания гривны.

НБУ продал на этой неделе уже 900 миллионов долларов НБУ

Национальный банк в пятницу, 13 марта, провел второй на этой неделе валютный аукцион, на котором продал 63,7 млн долларов, сообщает пресс-служба регулятора.

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Отмечается, что при общем объеме заявок со стороны участников рынка в размере $98,1 млн, удовлетворены заявки на $63,7. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,03 грн/$, что на 22 копейки больше вчерашнего средневзвешенного курса.

Котировки гривны к доллару на межбанке установились на уровне 26,12 - 26,16 за доллар.

Наличный доллар торгуется в диапазоне 26 - 26,6 гривны. Евро покупают по 28,93 гривни, продают по 29,68 гривни.

Напомним, НБУ потратил 220 млн долларов на сглаживание курса.

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