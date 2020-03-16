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НБУ продал на валютном аукционе $64 миллиона

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Центробанк второй раз за неделю провел валютный аукцион по продаже долларов для поддержания гривны.
НБУ продал на этой неделе уже 900 миллионов долларов
НБУ продал на этой неделе уже 900 миллионов долларов
НБУ

Национальный банк в пятницу, 13 марта, провел второй на этой неделе валютный аукцион, на котором продал 63,7 млн долларов, сообщает пресс-служба регулятора.

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Отмечается, что при общем объеме заявок со стороны участников рынка в размере $98,1 млн, удовлетворены заявки на $63,7. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,03 грн/$, что на 22 копейки больше вчерашнего средневзвешенного курса.

Котировки гривны к доллару на межбанке установились на уровне 26,12 - 26,16 за доллар.

Наличный доллар торгуется в диапазоне 26 - 26,6 гривны. Евро покупают по 28,93 гривни, продают по 29,68 гривни.

Напомним, НБУ потратил 220 млн долларов на сглаживание курса.

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